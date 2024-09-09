Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Португалії: У нас немає залежності від Роналду

Ігор Чернявський — 9 вересня, 11:00
Тренер Португалії: У нас немає залежності від Роналду
LUSA_EPA

Головний тренер збірної Португалії Роберто Марітнес вважає, що у його команди немає залежності від Кріштіану Роналду.

Слова іспанського наставника наводить Record.

"Кріштіану перебуває в хорошій формі. Зараз вересень, він провів три гри і забив за клуб. Нам треба берегти всіх гравців. Кріштіану не може зіграти два матчі по 90 хвилин. Залежність? Він неймовірний гравець, але у нас немає залежності від нього. Розмови про залежність — це не те, що мені подобається", — сказав Мартінес.

Зазначимо, що в обох стартових матчах Португалії в Лізі націй-2024/25 переможні голи забив саме Роналду. Ці м’ячі стали для нього 900-м і 901-м у професійній кар’єрі. Також Кріштіану став першим гравцем в історії, якому вдалося забити 48 різним збірним.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Роберто Мартінес

Роберто Мартінес

Ми заслуговували на перемогу: Мартінес — про матч проти Франції
Мартінес назвав секрет збірної Португалії
Мартінес: Потрібно показати свій найкращий футбол
Мартінес: Потрібно концентруватися та перемагати
Диявол — не такий страшний, як малюють. Чому очки для збірної України з Бельгією — реалістичне завдання

Останні новини