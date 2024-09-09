Тренер Португалії: У нас немає залежності від Роналду

Головний тренер збірної Португалії Роберто Марітнес вважає, що у його команди немає залежності від Кріштіану Роналду.

Слова іспанського наставника наводить Record.

"Кріштіану перебуває в хорошій формі. Зараз вересень, він провів три гри і забив за клуб. Нам треба берегти всіх гравців. Кріштіану не може зіграти два матчі по 90 хвилин. Залежність? Він неймовірний гравець, але у нас немає залежності від нього. Розмови про залежність — це не те, що мені подобається", — сказав Мартінес.

Зазначимо, що в обох стартових матчах Португалії в Лізі націй-2024/25 переможні голи забив саме Роналду. Ці м’ячі стали для нього 900-м і 901-м у професійній кар’єрі. Також Кріштіану став першим гравцем в історії, якому вдалося забити 48 різним збірним.