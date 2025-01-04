Колишній тренер Шахтаря відповів Роналду на критику в бік Ліги 1

Колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, який зараз тренує Марсель, не згоден зі словами Кріштіану Роналду про те, що Ліга 1 є слабким чемпіонатом.

Слова Де Дзербі цитує A Bola.

"Це сильніший чемпіонат, ніж люди думають за межами Франції. Але його, звичайно, неправильно продають люди, які ним керують. Тому що Ліга 1 за межами Франції має репутацію чемпіонату низького рівня. Тут є дуже сильні гравці і тренери, повні стадіони і чудова атмосфера під час матчів", – сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, нещодавно Ренн посилився гравцем Аль-Насра, за який грає Роналду.