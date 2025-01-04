Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній тренер Шахтаря відповів Роналду на критику в бік Ліги 1

Руслан Травкін — 4 січня 2025, 11:22
Колишній тренер Шахтаря відповів Роналду на критику в бік Ліги 1
Роберто Де Дзербі
Getty images

Колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, який зараз тренує Марсель, не згоден зі словами Кріштіану Роналду про те, що Ліга 1 є слабким чемпіонатом.

Слова Де Дзербі цитує A Bola.

"Це сильніший чемпіонат, ніж люди думають за межами Франції. Але його, звичайно, неправильно продають люди, які ним керують. Тому що Ліга 1 за межами Франції має репутацію чемпіонату низького рівня.

Тут є дуже сильні гравці і тренери, повні стадіони і чудова атмосфера під час матчів", – сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, нещодавно Ренн посилився гравцем Аль-Насра, за який грає Роналду.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Марсель Кріштіану Роналду Роберто Де Дзербі

Роберто Де Дзербі

Іменитий французький клуб повернеться до можливого трансферу Мудрика влітку
Він хотів спровокувати мене при всіх: Коноплянка розповів про конфлікт із Де Дзербі
Грінвуд не врятував: Марсель неочікувано програв Осеру в стартовому матчі 11 туру Ліги 1
Де Дзербі: Раніше футбол був цікавішим
До колишнього тренера: Мудрик може перейти в Марсель – джерело

Останні новини