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Одноклубник Роналду повернувся до Ліги 1, яку Кріштіану принизив

Олексій Погорелов — 1 січня 2025, 19:56
Одноклубник Роналду повернувся до Ліги 1, яку Кріштіану принизив
Секо Фофана
Ренн

Ренн оголосив про придбання півзахисника Аль-Насра Секо Фофана.

Про цей трансфер французький клуб повідомив на своєму сайті.

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За перехід 29-річного француза "червоно-чорні" заплатили 20 мільйонів євро.

Востаннє у Лізі 1 Фофана виступав у 2023 році. Аль-Наср придбав футболіста у Ланса за 25 мільйонів.

Нагадаємо, що вже колишній одноклубник Кріштіану Роналду повернувся до рідного чемпіонату, який нещодавно опинився під критикою португальця.

39-річний форвард збірної Португалії назвав Лігу 1 "л**ном", порівнюючи її з чемпіонатом Саудівської Аравії. При цьому також з'явилася інформація, що й сам Роналду може залишити Аль-Наср у 2025 році.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ренн Кріштіану Роналду Аль-Наср

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