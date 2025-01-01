Одноклубник Роналду повернувся до Ліги 1, яку Кріштіану принизив
Секо Фофана
Ренн
Ренн оголосив про придбання півзахисника Аль-Насра Секо Фофана.
Про цей трансфер французький клуб повідомив на своєму сайті.
За перехід 29-річного француза "червоно-чорні" заплатили 20 мільйонів євро.
Востаннє у Лізі 1 Фофана виступав у 2023 році. Аль-Наср придбав футболіста у Ланса за 25 мільйонів.
Нагадаємо, що вже колишній одноклубник Кріштіану Роналду повернувся до рідного чемпіонату, який нещодавно опинився під критикою португальця.
39-річний форвард збірної Португалії назвав Лігу 1 "л**ном", порівнюючи її з чемпіонатом Саудівської Аравії. При цьому також з'явилася інформація, що й сам Роналду може залишити Аль-Наср у 2025 році.