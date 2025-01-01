Одноклубник Роналду повернувся до Ліги 1, яку Кріштіану принизив

Ренн оголосив про придбання півзахисника Аль-Насра Секо Фофана.

Про цей трансфер французький клуб повідомив на своєму сайті.

𝗦𝗲𝗸𝗼 𝗙𝗼𝗳𝗮𝗻𝗮 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ✍️



Époustouflant avec Lens en 2022 et en 2023, le milieu de terrain s'engage jusqu'en 2029 avec le SRFC. Bienvenue Seko. ✊ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 1, 2025

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За перехід 29-річного француза "червоно-чорні" заплатили 20 мільйонів євро.

Востаннє у Лізі 1 Фофана виступав у 2023 році. Аль-Наср придбав футболіста у Ланса за 25 мільйонів.

Нагадаємо, що вже колишній одноклубник Кріштіану Роналду повернувся до рідного чемпіонату, який нещодавно опинився під критикою португальця.

39-річний форвард збірної Португалії назвав Лігу 1 "л**ном", порівнюючи її з чемпіонатом Саудівської Аравії. При цьому також з'явилася інформація, що й сам Роналду може залишити Аль-Наср у 2025 році.