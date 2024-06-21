Збірна Вельсу звільнила головного тренера

Збірна Вельсу з футболу оголосила про звільнення Роба Пейджа з посади головного тренера команди.

Про це повідомила Футбольна асоціація Вельсу на офіційному сайті.

Reaching the world stage for the first time in 64 years. Memories to last a lifetime.



Cymro i'r carn ❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#DiolchRob pic.twitter.com/oOXTvaI2a0 — Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) June 21, 2024

Пейдж очолював національну команду з 2020 року. Під його керівництвом Вельс дійшов до 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2021 року. А в 2022 році вперше за 64 роки вивів команду на чемпіонат світу, вибивши Україну в стикових поєдинках.

На Євро-2024 Вельс не зміг пробитися, поступившись у серії пенальті Польщі у фіналі плей-оф відбору.