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Збірна Вельсу звільнила головного тренера

Владислав Уткін — 21 червня, 15:10
Збірна Вельсу звільнила головного тренера

Збірна Вельсу з футболу оголосила про звільнення Роба Пейджа з посади головного тренера команди.

Про це повідомила Футбольна асоціація Вельсу на офіційному сайті.

Пейдж очолював національну команду з 2020 року. Під його керівництвом Вельс дійшов до 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2021 року. А в 2022 році вперше за 64 роки вивів команду на чемпіонат світу, вибивши Україну в стикових поєдинках.

На Євро-2024 Вельс не зміг пробитися, поступившись у серії пенальті Польщі у фіналі плей-оф відбору.

Збірна Вельсу з футболу

Збірна Вельсу з футболу

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