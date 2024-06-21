Збірна Вельсу звільнила головного тренера
Збірна Вельсу з футболу оголосила про звільнення Роба Пейджа з посади головного тренера команди.
Про це повідомила Футбольна асоціація Вельсу на офіційному сайті.
Пейдж очолював національну команду з 2020 року. Під його керівництвом Вельс дійшов до 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2021 року. А в 2022 році вперше за 64 роки вивів команду на чемпіонат світу, вибивши Україну в стикових поєдинках.
На Євро-2024 Вельс не зміг пробитися, поступившись у серії пенальті Польщі у фіналі плей-оф відбору.