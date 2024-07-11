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Рівалдо: Бразилія ганебно виступила на Копа Америка-2024

Микола Дендак — 11 липня, 13:11
Рівалдо: Бразилія ганебно виступила на Копа Америка-2024

Колишній зірковий футболіст Рівалдо вважає, що збірна Бразилії ганебно виступила на Копа Америка-2024.

Його слова наводить AS.

"Я говорю як колишній гравець збірної Бразилії, я знаю, що ця критика є нормальною і що гравці повинні взяти на себе відповідальність. Копа Америка для Бразилії була ганебною.
Ви бачите, що Бразилія переживає складний момент з точки зору гравців. З усією повагою до тих, хто там є, вони повинні віддавати трохи більше. У нас є багато гравців, які не мали досвіду, щоб грати такі важливі матчі для збірної. У Бразилії були гравці, які не були готові до Копа Америка. Зараз вони бачать нас недосвідченими, ми вже не є страшними", — сказав Рівалдо.

Нагадаємо, Бразилія вилетіла з турніру у чвертьфіналі після поразки від Уругваю в серії післяматчевих пенальті.

Рівалдо Збірна Бразилії з футболу Копа Америка-2024

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