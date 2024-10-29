Рівалдо: Не міг навіть подумати, що Вінісіус не виграє Золотий м'яч

Володар Золотого м’яча 1999 року Рівалдо зізнався, що здивований тим, що цього року нагороду не завоював його співвітчизник, Вінісіус Жуніор з Реала.

Про це ексгравець Барселони написав на своїй сторінці в Instagram.

"Не міг навіть подумати, що Вінісіус не отримає нагороду. На мою думку, він найкращий і повинен був перемогти. Я не розумію критеріїв, за якими люди голосують. Сподіваюсь, Вінісіус виграє приз найкращому футболісту світу від ФІФА. Але я вітаю Родрі з перемогою. Я захоплююся його футболом і вважаю його великим гравцем", – написав Рівалдо.

"Не міг навіть подумати, що Вінісіус не отримає нагороду. На мою думку, він найкращий і повинен був перемогти. Я не розумію критеріїв, за якими люди голосують. Сподіваюсь, Вінісіус виграє приз найкращому футболісту світу від ФІФА.

Але я вітаю Родрі з перемогою. Я захоплююся його футболом і вважаю його великим гравцем", – написав Рівалдо.

Вінісіус Жуніор посів у голосуванні друге місце. Делегація Реала відмовилась від участі в церемонії, дізнавшись, що бразилець не отримає нагороду.