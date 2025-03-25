В матчах Кубку Італії оголошуватимуть пояснення рішень системи VAR

Федерація футболу Італії вирішила змінити підхід до прозорості рішень системи VAR і тепер оголошуватиме рішення суддів на весь стадіон.

Про це повідомляє ESPN.

Окрім того, керівний орган допустив можливість обмежено транслювати переговори арбітрів під час ухвалення рішення.

Ці зміни запровадять вже у цьому сезоні в межах Кубку країни, де залишилось зіграти півфінальні поєдинки та фінал.

Нагадаємо, на стадії 1/2 фіналу між собою зіграють Емполі – Болонья та Мілан – Інтер. Вирішальний матч турніру відбудеться 14 травня.

Раніше повідомлялось, що УЄФА звернеться до ФІФА щодо зміни правила виконання пенальті на тлі скандалу в матчі Ліги чемпіонів між Реалом та Атлетико.