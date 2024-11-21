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Одноклубник Мудрика пропустить майбутній матч Челсі через чергову травму

Олексій Погорелов — 21 листопада 2024, 14:19
Одноклубник Мудрика пропустить майбутній матч Челсі через чергову травму
Ріс Джеймс
Фабріціо Романо

Капітан Челсі Ріс Джеймс пропустить майбутній матч проти Лестера через травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За словами головного тренера "синіх" Енцо Марески, 24-річний гравець відчув невеликий дискомфорт, тому він вирішив не ризикувати та залишив футболіста поза заявкою на гру, яка відбудеться у суботу, 23 листопада.

Джеймс лише нещодавно повернувся на поле після травми підколінного сухожилля. У цьому сезоні правий захисник зіграв у чотирьох матчах, три з яких він розпочав з перших хвилин.

Раніше стало відомо, що тренерський штаб Марески залишив колишній голкіпер Челсі Енріке Іларіу, який знайшов собі інше місце роботи.

Челсі Ріс Джеймс Енцо Мареска

Ріс Джеймс

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