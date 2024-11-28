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Капітан Челсі може покинути клуб

Олександр Булава — 28 листопада 2024, 20:50
Капітан Челсі може покинути клуб
Ріс Джеймс

Захисник і капітан Челсі Ріс Джеймс може змінити клуб через сильну травматичність.

Про це повідомляє The Boot Room.

Джеймса все ще високо цінують у Челсі, але його постійні травми заважають клубу включити його у свої плани.

Раніше пораду щодо зміни чемпіонату висловив фізіотерапевт гравця, який рекомендував йому перейти у клуб іспанської Ла Ліги або португальської Прімейри.

За інформацією джерела, у послугах гравця зацікавлений мадридський Реал. У Лондоні готові відпустити Джеймса за 20 млн євро. Інтерес "вершкових" до футболіста триває вже досить довго, тому підписання капітана лондонського клубу за скромну суму може стати вигідним для обох сторін.

У цьому сезоні правий захисник зіграв у чотирьох матчах, три з яких він розпочав з перших хвилин.

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