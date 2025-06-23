Ексголкіпер Динамо та Шахтаря пояснив своє рішення завершити кар'єру гравця

Колишній голкіпер Динамо та Шахтаря Олександр Рибка пояснив своє рішення завершити кар’єру гравця і ввійти до тренерського штабу Олександра Кучера у Чорноморці, наголосивши, що воно було прийнято зважено.

Його слова наводить пресслужба одеського клубу.

"Мені зателефонував головний тренер Олександр Кучер, з яким ми давно знайомі, і запропонував увійти до тренерського штабу в якості тренера воротарів. Я недовго думав і одразу погодився. Дуже приємно приєднатися до чудового клубу та колективу.



Рішення завершити кар’єру було зваженим. Я його прийняв ще взимку. Настав час передати досвід іншим. Я вважаю, моя кар’єра була насиченою й цікавою. Я нею пишаюсь", – зазначив Рибка.