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Ексголкіпер Динамо та Шахтаря пояснив своє рішення завершити кар'єру гравця

Олексій Мурзак — 23 червня 2025, 17:17
Ексголкіпер Динамо та Шахтаря пояснив своє рішення завершити кар'єру гравця
Олександр Рибка
ФК Чорноморець

Колишній голкіпер Динамо та Шахтаря Олександр Рибка пояснив своє рішення завершити кар’єру гравця і ввійти до тренерського штабу Олександра Кучера у Чорноморці, наголосивши, що воно було прийнято зважено.

Його слова наводить пресслужба одеського клубу.

"Мені зателефонував головний тренер Олександр Кучер, з яким ми давно знайомі, і запропонував увійти до тренерського штабу в якості тренера воротарів. Я недовго думав і одразу погодився. Дуже приємно приєднатися до чудового клубу та колективу.

Рішення завершити кар’єру було зваженим. Я його прийняв ще взимку. Настав час передати досвід іншим. Я вважаю, моя кар’єра була насиченою й цікавою. Я нею пишаюсь", – зазначив Рибка.

Нагадаємо, напередодні український воротар завершив кар'єру гравця.

Раніше Чорноморець оголосив про підписання нового контракту з лідерами команди, втім розташування "моряків" залишив досвідчений захисник.

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Олександр Рибка

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