Ексголкіпер Динамо та Шахтаря пояснив своє рішення завершити кар'єру гравця
Колишній голкіпер Динамо та Шахтаря Олександр Рибка пояснив своє рішення завершити кар’єру гравця і ввійти до тренерського штабу Олександра Кучера у Чорноморці, наголосивши, що воно було прийнято зважено.
Його слова наводить пресслужба одеського клубу.
"Мені зателефонував головний тренер Олександр Кучер, з яким ми давно знайомі, і запропонував увійти до тренерського штабу в якості тренера воротарів. Я недовго думав і одразу погодився. Дуже приємно приєднатися до чудового клубу та колективу.
Рішення завершити кар’єру було зваженим. Я його прийняв ще взимку. Настав час передати досвід іншим. Я вважаю, моя кар’єра була насиченою й цікавою. Я нею пишаюсь", – зазначив Рибка.
Нагадаємо, напередодні український воротар завершив кар'єру гравця.
Раніше Чорноморець оголосив про підписання нового контракту з лідерами команди, втім розташування "моряків" залишив досвідчений захисник.