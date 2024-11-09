Металіст 1925 розгромив Шахтар, Ворскла забила 5 м'ячів Поділлю: результати жіночого ЧУ

У суботу, 9 листопада, відбулися 2 перенесені матчі чемпіонату України серед жінок.

Зокрема, у поєдинку 5 туру чинний чемпіон України полтавська Ворскла забила 5 м'ячів без відповіді ЕМС-Поділлю. Хеттрик на рахунку Калініної.

Також донецький Шахтар розгромно поступився харківському Металісту 1925 з рахунком 1:4 в матчі 10 туру. При чому "гірники" зуміли забити лише на останніх хвилинах.

Чемпіонат України серед жінок

9 листопада

ЕМС-Поділля – Ворскла 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 – 5 Кравчук, 0:2 – 18 Калініна, 0:3 – 22 Калініна, 0:4 – 29 Калініна, 0:5 – 51 Котяш

Шахтар – Металіст 1925 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 16 Молодюк, 0:2 – 25 Молодюк, 0:3 – 55 Шабаліна, 0:4 – 79 Панцулая, 1:4 – 88 Заборовець

Наразі лідером ЧУ є Колос, який за 10 матчів має в активі 27 очок. У Ворскли 25 балів, проте є ще гра в запасі.

Нагадаємо, в 11 турі Колос переміг Ладомир і закріпив лідерство, а Сістерс розписали бойову нічию з Металістом 1925.