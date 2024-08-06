Ноах впевнено переміг АЕК у матчі 3 етапу кваліфікації Ліги конференцій

Сьогодні, 6 серпня, відбувся перший матч 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25 між Ноахом з Вірменії та грецьким АЕКом.

Впевнену перемогу здобув Ноах. Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Зазначимо, що першими на 22 хвилині відзначилися греки, проте вірмени зрівняли рахунок вже за 12 хвилин. У другому таймі Ноах забив ще двічі, останній на 90+8 хвилині.

Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація

3 етап, перший матч

6 серпня

Ноах (Вірменія) — АЕК (Греція) 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Гарсія, 1:1 - 34 Персон, 2:1 - 67 Чанчаревич, 3:1 - 90+8 Грегоріо

Нагадаємо, житомирське Полісся вилетіло з кваліфікації ЛК у 2 етапі, двічі поступившись Олімпії Любляні.