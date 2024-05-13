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Удінезе здобув першу перемогу з Каннаваро та покинув зону вильоту: результати матчів 36 туру Серії А

Владислав Уткін — 13 травня, 22:23
Удінезе здобув першу перемогу з Каннаваро та покинув зону вильоту: результати матчів 36 туру Серії А

Відбувся один матч в межах 36 туру чемпіонату Італії з футболу-2023/24.

Удінезе на виїзді впевнено переміг Лечче. Поєдинок завершився з рахунком 0:2.

Зазначимо, що це перша перемога Фабіо Каннаваро на чолі "бьянконері". Позитивний результат дозволив Удінезе покинути зону вильоту Серії А. Наразі команда має перевагу в одне очко над Фрозіноне та Емполі українця Віктора Коваленка, з якими грати в останніх двох турах.

Чемпіонат Італії — Серія А
36 тур, 13 травня

Лечче — Удінезе 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 36 Лукка, 0:2 - 85 Самарджич

Сьогодні буде зіграний ще один матч чемпіонату:

  • Фіорентина — Монца 21:45

Напередодні були відіграні інші матчі поточного туру. Зокрема, Аталанта мінімально обіграла Рому в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів, а Дженоа без Руслана Малиновського, який відновлюється від травми, обіграла Сассуоло.

Лечче Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе

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