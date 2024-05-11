Ніцца обіграла Гавр, Брест зіграв унічию з Реймсом: результати матчів Ліги 1

У межах 33 туру французької Ліги 1 відбулося два матчі. Ніцца мінімально здолала Гавр, а Брест зіграв унічию з Реймсом.

Чемпіонат Франції — Ла Ліга

33 тур, 10 травня

Ніцца — Гавр 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Бога

Брест — Реймс 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Мунетсі, 1:1 - 45+1 Брассьє

Після цієї перемоги "орлята" закріпилися на п'ятій сходинці турнірної позиції, відставання від Лілля, який розташувався в зоні кваліфікації Ліги чемпіонів складає одне очко. Брест наразі посідає третє місце в чемпіонаті Франції, однак "доги" можуть наздогнати їх у разі перемоги.