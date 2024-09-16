ЮКСА декласувала Діназ, Епіцентр розгромив Прикарпаття у 7 турі Першої ліги

Сьогодні, 15 вересня, відбулося 2 матчі 7 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25.

Зокрема, ЮКСА з села Тарасівки Київської області не залишила шансів вишгородському Діназу, а Епіцентр декласував Прикарпаття з дублем Данила Кравчука.

Чемпіонат України – Перша ліга

7 тур, 16 вересня

ЮКСА – Діназ Вишгород 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 1 Кастро, 2:0 - 7 Казаков, 3:0 - 23 Гехейро, 4:0 - 31 Казаков, 5:0 - 90+3 Мишенко.

Епіцентр – Прикарпаття 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Кравчук, 2:0 - 28 Кравчук, 3:0 - 62 Проців.

Сьогодні відбудеться ще три матчі чемпіонату:

14:00 ФСК Маріуполь – Кудрівка

14:30 СК Полтава – Кремінь

15:00 Металіст 1925 – Вікторія

Нагадаємо, напередодні Агробізнес обіграв Ниву, а Металіст програв Буковині. Наразі в таблиці чемпіонату лідирує Агробізнес – в активі команди 18 очок після серії із шести перемог.

Раніше наставник клубу Олександр Чижевський розповів, що комунікація з президентом колективу відбувається в телефонному форматі, адже він перебуває на фронті.