Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ЮКСА декласувала Діназ, Епіцентр розгромив Прикарпаття у 7 турі Першої ліги

Андрій Яросименко — 16 вересня, 15:01
ЮКСА декласувала Діназ, Епіцентр розгромив Прикарпаття у 7 турі Першої ліги
Перша ліга

Сьогодні, 15 вересня, відбулося 2 матчі 7 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25.

Зокрема, ЮКСА з села Тарасівки Київської області не залишила шансів вишгородському Діназу, а Епіцентр декласував Прикарпаття з дублем Данила Кравчука.

Чемпіонат України – Перша ліга
7 тур, 16 вересня

ЮКСА – Діназ Вишгород 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 1 Кастро, 2:0 - 7 Казаков, 3:0 - 23 Гехейро, 4:0 - 31 Казаков, 5:0 - 90+3 Мишенко.

Епіцентр – Прикарпаття 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Кравчук, 2:0 - 28 Кравчук, 3:0 - 62 Проців.

Сьогодні відбудеться ще три матчі чемпіонату:

  • 14:00 ФСК Маріуполь – Кудрівка
  • 14:30 СК Полтава – Кремінь
  • 15:00 Металіст 1925 – Вікторія

Нагадаємо, напередодні Агробізнес обіграв Ниву, а Металіст програв Буковині. Наразі в таблиці чемпіонату лідирує Агробізнес – в активі команди 18 очок після серії із шести перемог.

Раніше наставник клубу Олександр Чижевський розповів, що комунікація з президентом колективу відбувається в телефонному форматі, адже він перебуває на фронті.

Діназ Епіцентр Чемпіонат України, Перша ліга Прикарпаття ФК ЮКСА

Діназ

Полтава прийме Кремінь, Металіст 1925 зіграє з Вікторією, ЮКСА — Вишгород: трансляції матчів Першої ліги
Ексголкіпер Миная може перейти у Діназ
Металліст 1925 прийме Діназ, Полтава вдома зіграє з Вікторією у 5 турі Першої ліги
Минай та Поділля голів не забивали, ЮКСА розписала мирову з Металістом 1925 у 4 турі Першої ліги
СК Полтава розгромила Діназ: результати 3 туру Першої ліги

Останні новини