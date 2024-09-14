Борнмут Забарного мінімально програв Челсі Мудрика у матчі 4 туру АПЛ

Борнмут Іллі Забарного програв Челсі Михайла Мудрика (0:1) у матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Старт зустрічі залишився за гостями, які активно комбінували та створювали загрози біля воріт суперників. Високий та активний пресинг наприкінці першого тайму та помилка Роберто Санчеса принесла "вишням" пенальті. На жаль, нападник господарів Еванілсон не реалізував його. Санчес бездоганно прочитав удар і відбив м'яч.

Другий тайм розпочався з заміни у гостей, на поле вийшов дебютант Челсі Джейдон Санчо, який наприкінці матчу віддав асист на Нкунку.

Зазначимо, що арбітр Ентоні Тейлор протягом гри виписав 15 жовтих карток, а Мудрик так і не вийшов на поле.

Чемпіонат Англії — АПЛ

4 тур, 14 вересня

Борнмут — Челсі 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 86 Нкунку

Брайтон: Траверс, Сміт (Араухо, 75), Забарний, Сенесі, Керкез, Кук, Крісті (Скотт, 68), Семеніо, Клюйверт (Біллінг, 75), Таварньє (Унал, 83), Еванілсон (Сіністерра, 68)

Челсі: Санчес, Дісасі (Адарабіойо, 61), Фофана, Колвіл, Кукурелья, Вейга, Кайседо, Нету (Санчо, 46), Палмер, Мадуеке (Фелікс, 62), Джексон (Нкунку, 86)

Нагадаємо, що сьогодні, 14 вересня, Евертон Віталія Миколенка на виїзді програв Астон Віллі. Українець отримав пошкодження на 25 хвилині матчу.