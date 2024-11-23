Баєр видав камбек, програючи 0:2, Гоффенгайм вирвав перемогу над РБ Лейпциг: результати матчів Бундесліги

У суботу, 23 листопада, у програмі 11-го туру німецької Бундесліги заплановані шість матчів.

Гайденгайм у середині першого тайму перемагав на виїзді Баєр з рахунком 0:2, але у підсумку програв 2:5.

Дортмундська Боруссія, незважаючи на кадрові проблеми, розгромила Фрайбург, який записав на свій рахунок одразу два вилучення.

Штутгарт та Вольфсбург здобули "сухі" домашні перемоги, а Гоффенгайм та РБ Лейпциг видали справжній трилер з сімома голами.

О 19:30 цей ігровий день закриватимуть Айнтрахт та Вердер.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

11 тур, 23 листопада

Баєр – Гайденгайм 5:2 (2:2)

Голи: 0:1 – Дорш 10, 0:2 – Гонзак 21, 1:2 – Паласіос 30, 2:2 – Шик 32, 3:2 – Шик 52, 4:2 – Шик 71, 5:2 – Джака 82.

Боруссія Д – Фрайбург 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Баєр 7, 2:0 – Нмеча 40, 3:0 – Брандт 66, 4:0 – Байно-Гіттенс 77.

Вилучення: Остергаге 63 (Фрайбург, друга жовта картка), Адаму 90+3 (Фрайбург, пряма червона картка).

Штутгарт – Бохум 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Фюріх 53, 2:0 – Діль 78.

Вольфсбург – Уніон 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Баку 71.

Гоффенгайм – РБ Лейпциг 4:3 (1:2)

Голи: 0:1 – Орбан 15, 1:1 – Гложек 17, 1:2 – Нуса 19, 2:2 – Бішоф 50, 2:3 – Нсокі 67 (автогол), 3:3 – Гложек 82, 4:3 – Ларсен 87.

19:30 Айнтрахт – Вердер

Раніше стало відомо, що Баварія вже готує величезну суму, яка, на думку "ротен", має переконати Баєр відпустити свою головну зірку.