Баварія готує понад 100 мільйонів на зірку Баєра

Баварія зацікавлена у підписанні одного із лідерів Баєра, атакувального півзахисника Флоріана Вірца.

Про це повідомляє Sky Sport.

За їхньою інформацією, мюнхенський клуб готовий запропонувати за хавбека понад 100 мільйонів євро. Керівництво Баварії дуже хоче бачити в складі своєї команди тандем Вірца з Джамалом Мусіалою.

При цьому, виграти боротьбу за 21-річного німця Баварії буде непросто. Фаворитом у боротьбі за гравця вважається Манчестер Сіті, також на хавбека претендують Реал, Челсі та Ліверпуль.

Контракт Вірца з Баєром діє до літа 2027 року. В поточному сезоні на його рахунку 7 голів а 2 асисти в 17 матчах у всіх турнірах.

Вчора Баварія в 11 турі Бундесліги вдома розгромила Аугсбург 3:0 завдяки хеттрику Гаррі Кейна.