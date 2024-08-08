Кривбас поступився Вікторії, Аякс здолав Панатінаїкос: результати кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні, 8 серпня, відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

Бронзовий призер УПЛ сезону-2023/24 Кривбас поступився Вікторії Пльзень.

Ліга Європи-2024/2025 — Кваліфікація

3 раунд, перший матч, 8 серпня

Мольде — Серкль Брюгге 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 3 Еріксен, 2:0 - 18 Ейкрем, 3:0 - 30 Ліннес

Трабзонспор — Рапід 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 67 Грігич

Клаксвік — Борац 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Клеттскард, 1:1 - 31 Єнсен (автогол), 2:1 - 36 Одемарксбакен

Кривбас — Вікторія Пльзень 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Аду, 1:1 - 48 Панош, 2:1 - 69 Вашулін

Панатінаїкос — Аякс 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 28 Бергейс

Партизан — Лугано 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 73 Дзанотті

Рієка — Ельфсборг 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 23 Абдуллай, 1:1 - 45+2 Галешич

Санта-Коломна — РФС Рига 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Ікауньєкс, 0:2 - 37 Осуагву

Сьогодні, відбудеться ще три матчі:

21:15. Целє — Шемрок Роверс

21:45. Динамо Мінськ — Лінкольн Ред Імпс

22:30. Брага — Серветт

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 15 серпня.