Галатасарай у матчі з 7 голами переграв Ельфсборг, Буде/Глімт дотиснув Брагу в 3 турі Ліги Європи

Сьогодні, 23 жовтня, відбулось два матчі 3 раунду основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

Брага вдома поступилась Буде/Глімту. Перемогу у матчі приніс гол 19-річного Вілладс Нільсен у доданий час.

В іншому поєдинку дня турецький Галатасарай переграв Ельфсборг з рахунком 4:3.

Ліга Європи – основний раунд

3 тур, 23 жовтня

Брага – Буде/Глімт 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Евєн, 1:1 – 64 Ніакате, 1:2 – 90+4 Нільсен

Галатасарай – Ельфсборг 4:3 (3:0)

Голи: 1:0 – 28 Ікарді, 2:0 – 39 Петтерсон (автогол), 3:0 – 44 Їлмаз, 3:1 – 53 Хульт, 3:2 – 65 Байду, 4:2 – 83 Акгюн, 4:3 – 90+2 Ларссон

Нагадаємо, решта матчів 3 туру відбудуться у четвер, 24 жовтня. Зокрема свій поєдинок зіграє київське Динамо. Матч "біло-синіх" з Ромою розпочнеться о 19:45 за Києвом.