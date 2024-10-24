Динамо поступилось Ромі, Аякс розгромив Карабах у 3 турі Ліги Європи

Сьогодні, 24 жовтня, відбулися матчі 3 раунду основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

Київське Динамо на виїзді поступилось італійській Ромі. Єдиний гол на рахунку українського нападника римлян Артема Довбика, яким він відзначився з пенальті.

Нідерландський Аякс на виїзді розібрався з азербайджанським Карабахом (3:0). Ференцварош завдяки автоголу Бомбіто переграв Ніццу (1:0).

Ліга Європи УЄФА – Основний раунд

3 тур, 24 жовтня

Айнтрахт Франкфурт – РФС 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 79 Ларссон

Карабах – Аякс 0:3 (0:1)

Гол: 0:1 – 36 Тейлор, 0:2 – 74 Вегхорст (пен), 0:3 – 77 Акпом

Маккабі Тель-Авів – Реал Сосьєдад 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Пачеко, 0:2 – 64 Гомес, 1:2 – 82 Тургеман

Мідтьюлланн – Рояль Уніон СЖ 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 18 Діао

ПАОК – Вікторія Плзень 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 31 Гавел, 0:2 – 39 Видра, 1:2 – 84 Тіссуадалі, 2:2 – 90+2 Баба

Рома – Динамо Київ 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 23 Довбик (пен)

Ференцварош – Ніцца 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 15 Бомбіто (автогол)

Сьогодні відбудеться ще 9 поєдинків

22:00. Андерлехт – Лудогорець

22:00. Атлетик – Славія Прага

22:00. Ліон – Бешикташ

22:00. Мальме – Олімпіакос Пірей

22:00. Порту – Гоффенгайм

22:00. Рейнджерс – Стяуа Б.

22:00. Твенте – Лаціо

22:00. Тоттенгем – АЗ Алкмар

22:00. Фенербахче – Манчестер Юнайтед