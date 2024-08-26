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13 голів у 2 матчах: Пробій декласував Ниву-2, Полісся-2 перемогло Рух-2 у 3 турі Другої ліги

Микола Дендак — 26 серпня, 21:25
13 голів у 2 матчах: Пробій декласував Ниву-2, Полісся-2 перемогло Рух-2 у 3 турі Другої ліги

Сьогодні, 26 серпня, відбулися 2 матчі 3 туру Другої ліги України.

Пробій Городенка декласував другу команду тернопільської Ниви, здобувши перемогу з рахунком 6:1, Також 6 голів було забито у матчі між другими командами Руха і Полісся. Цей поєдинок завершився перемогою житомирців (4:2).

Чемпіонат України — Друга ліга
3 тур, 26 серпня

Нива-2 Тернопіль — Пробій Городенка 1:6 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Сондей (пен.), 0:2 - 38 Сондей, 1:2 - 50 Напуда, 1:3 - 54 Оринчак, 1:4 - 70 Іванючук, 1:5 - 82 Білий, 1:6 - 86 Ключик.

Рух-2 — Полісся-2 2:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 8 Шастал, 1:1 - 25 Товарницький (пен.), 1:2 - 31 Йока, 1:3 - 45+2 Томандзото, 1:4 - 53 Шастал, 2:4 - 61 Панченко.

Нагадаємо, напередодні дубль Колоса переміг Локомотив, а Чернігів здолав Гірник-Спорт.

Чемпіонат України, Друга ліга Рух-2 Нива Тернопіль-2 Пробій Городенка Полісся-2

Чемпіонат України, Друга ліга

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