Геккен зіграв внічию з естонським Пайде у Лізі конференцій
Сьогодні, 13 серпня, відбулися матчі-відповіді 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.
Естонський Пайде не зміг пройти у турнірі шведський Геккен. Їх другий матч завершився внічию (1:1)
Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація
3 етап, матчі-відповіді
13 серпня
Пайде (Естонія) — Геккен (Швеція) 1:1 (1:1)
(перший матч 1:6)
Голи: 0:1 - 7 Лундквіст, 1:1 - 33 Саарма
Сьогодні відбудеться ще один матч:
21:45 Морнар Бар (Чорногорія) — Пакш (Угорщина)
Зазначимо, що у четвер, 15 серпня, свій матч на турнірі зіграє криворізький Кривбас проти Вікторії Плезнь. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь чеського колективу.