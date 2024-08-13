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Геккен зіграв внічию з естонським Пайде у Лізі конференцій

Олександр Булава — 13 серпня, 21:21
Геккен зіграв внічию з естонським Пайде у Лізі конференцій

Сьогодні, 13 серпня, відбулися матчі-відповіді 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Естонський Пайде не зміг пройти у турнірі шведський Геккен. Їх другий матч завершився внічию (1:1)

Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація
3 етап, матчі-відповіді
13 серпня

Пайде (Естонія) Геккен (Швеція) 1:1 (1:1)

(перший матч 1:6)

Голи: 0:1 - 7 Лундквіст, 1:1 - 33 Саарма

Сьогодні відбудеться ще один матч:

21:45 Морнар Бар (Чорногорія) Пакш (Угорщина)

Зазначимо, що у четвер, 15 серпня, свій матч на турнірі зіграє криворізький Кривбас проти Вікторії Плезнь. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь чеського колективу.

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