Геккен зіграв внічию з естонським Пайде у Лізі конференцій

Сьогодні, 13 серпня, відбулися матчі-відповіді 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Естонський Пайде не зміг пройти у турнірі шведський Геккен. Їх другий матч завершився внічию (1:1)

Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація

3 етап, матчі-відповіді

13 серпня

Пайде (Естонія) — Геккен (Швеція) 1:1 (1:1)

(перший матч 1:6)

Голи: 0:1 - 7 Лундквіст, 1:1 - 33 Саарма

Сьогодні відбудеться ще один матч:

21:45 Морнар Бар (Чорногорія) — Пакш (Угорщина)

Зазначимо, що у четвер, 15 серпня, свій матч на турнірі зіграє криворізький Кривбас проти Вікторії Плезнь. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь чеського колективу.