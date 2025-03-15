Пулішич та Рейндерс принесли Мілану вольову перемогу над Комо в 29 турі Серії А

У суботу, 15 березня, програма 29 туру італійської Суреії А продовжилася чотирма матчами.

У першому з них зійшлися команди, які претендують на статус головних розчарувань цього сезону: Монца приймала Парму. Команди йдуть внизу турнірної таблиці, а тому не дивно, що їхній поєдинок завершився нічийним результатом 1:1.

Потім відбулася зустріч середняків чемпіонату Італії, в якій Верона виявилася сильнішою за Удінезе. Єдиний гол гри на свій рахунок записав Ондрей Дуда.

На "Сан-Сіро" в гості до нестабільного Мілана завітав такий же нестабільний Комо. Підопічні Сеска Фабрегаса володіли ініціативою та саме вони відкрили рахунок в середині першого тайму. Але "россонері" вкотре цього сезону змогли не тільки відігратися, а ще й вирвати три очки зусиллями своїх кращих гравців Крістіана Пулішича та Тіджані Рейндерса.

Ігровий день закриватимуть Торіно та Емполі Віктора Коваленка. Старт їхнього поєдинку запланований на 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

29 тур, 15 березня

Монца – Парма 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 60 Іццо, 1:1 – 84 Бонні.

Удінезе – Верона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 72 Дуда.

Мілан – Комо 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Да Кунья, 1:1 – 53 Пулішич, 2:1 – 75 Рейндерс.

Вилучення: 90+1 Аллі (Комо, пряма червона картка).

21:45 Торіно – Емполі

Нагадаємо, що вчора 29 тур Серії А стартував з того, що Руслан Малиновський відзначився двома асистами, які принесли його Дженоа перемогу над Лечче.