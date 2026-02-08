Крістал Пелес обіграв Брайтон, Ліверпуль прийме Манчестер Сіті у 25 турі АПЛ

У неділю, 8 лютого, двома матчами завершиться програма 25 туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Зокрема, у першому поєдинку ігрового дня Крістал Пелес на виїзді переграв Брайтон. Єдиний гол, який приніс перемогу "орлам", в середині другого тайму забив Сарр.

Пізніше, а саме о 18:30, на вболівальників чекає центральне протистояння туру, в якому Ліверпуль прийме Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії – АПЛ

25 тур, 8 лютого

Брайтон – Крістал Пелес 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 61 Сарр

18:30 Ліверпуль – Манчестер Сіті

Нагадаємо, вчора, 7 лютого, Манчестер Юнайтед обіграв Тоттенгем, а Евертон з автоголом та асистом Миколенка здобув вольову перемогу над Фулгемом.