Болонья завдяки автоголу Бірагі вирвала перемогу над Торіно в матчі-відкритті 25 туру Серії А

У п'ятницю, 14 лютого, матчем між Болоньєю та Торіно стартував 25-й тур італійської Серії А з футболу.

Перемогу з рахунком 3:2 здобули господарі поля. Долю поєдинку вирішив автогол Бірагі на 90-й хвилині.

Після цього успіху Болонья піднялася на 7-ме місце турнірної таблиці, набравши 41 бал. Від зони єврокубків команду Вінченцо Італьяно відділяє лише 1 очко. Наразі на 6-й сходинці Фіорентина (42).

Торіно із 28 балами залишився на 12-му місці.

Чемпіонат Італії – Серія А

25 тур, 14 лютого

Болонья – Торіно 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 20 Ндоє, 1:1 – 37 Влашич, 1:2 – 65 Ельмас, 2:2 – 79 Ндоє (пен), 3:2 – 90 Бірагі (аг)

У понеділок, 10 лютого, матчем між Інтером та Фіорентиною завершився 24-й тур італійської Серії А з футболу.