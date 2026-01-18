Українська правда
Валенсія здолала Хетафе, Атлетико переграв Алавес у 20 турі Ла Ліги

Олександр Булава, Олексій Мурзак — 18 січня 2026, 19:40
У неділю, 18 січня, продовжився 20 тур чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2025/26.

У першій зустрічі ігрового дня Валенсія на виїзді обіграла Хетафе завдяки голу 30-річного захисника Хосе Гая. Перемога дозволила "кажанам" тимчасово покинути зону вильоту.

Пізніше відбувся ще один поєдинок, в якому мадридський Атлетико вдома переграв Алавес. Єдиний і переможний гол на початку другого тайму забив Серлот. Завдяки цій перемозі "матрацники" набрали 41 бал, однак залишилися на 4-му місці в турнірній таблиці.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
20 тур, 18 січня

Хетафе – Валенсія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гая

Атлетико – Алавес 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 48 Серлот

  • 19:30 Сельта – Райо Вальєкано
  • 22:00 Реал Сосьєдад – Барселона

Напередодні мадридський Реал здобув першу перемогу в чемпіонаті під керівництвом Альваро Арбелоа. "Вершкові" вдома обіграли Леванте.

