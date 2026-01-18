Валенсія здолала Хетафе, Атлетико переграв Алавес у 20 турі Ла Ліги
У неділю, 18 січня, продовжився 20 тур чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2025/26.
У першій зустрічі ігрового дня Валенсія на виїзді обіграла Хетафе завдяки голу 30-річного захисника Хосе Гая. Перемога дозволила "кажанам" тимчасово покинути зону вильоту.
Пізніше відбувся ще один поєдинок, в якому мадридський Атлетико вдома переграв Алавес. Єдиний і переможний гол на початку другого тайму забив Серлот. Завдяки цій перемозі "матрацники" набрали 41 бал, однак залишилися на 4-му місці в турнірній таблиці.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
20 тур, 18 січня
Хетафе – Валенсія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Гая
Атлетико – Алавес 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 48 Серлот
- 19:30 Сельта – Райо Вальєкано
- 22:00 Реал Сосьєдад – Барселона
Напередодні мадридський Реал здобув першу перемогу в чемпіонаті під керівництвом Альваро Арбелоа. "Вершкові" вдома обіграли Леванте.