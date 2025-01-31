Вердер з голом Біттенкура переміг Майнц у 20 турі Бундесліги

У п'ятницю, 31 січня, матчем у Бремені відкрився 20 тур чемпіонату Німеччини, де Вердер обіграв Майнц.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі 31-річного Леонарда Біттенкура.

Зазначимо, що Вердер догравав матч вдев'ятьох. У доданий час арбітр за другі жовті картки вилучив Нікласа Штарка та Марка Фрідля.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

20 тур, 31 січня

Вердер – Майнц 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 14 Біттенкур

Вердер після перемоги піднявся на 7-му сходинку в турнірній таблиці з 30 очками в активі. Майнц залишився на шостій позиції з 31 балом.

Нагадаємо, у попередньому турі Баєр зіграв внічию з Лейпцигом, а Баварія здолала Фрайбург.