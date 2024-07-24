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Діфферданж переміг Ордабаси, Віртус та Флора розписали мирову: результати матчів кваліфікації ЛК

Владислав Уткін — 24 липня, 00:02
Діфферданж переміг Ордабаси, Віртус та Флора розписали мирову: результати матчів кваліфікації ЛК

Сьогодні, 23 липня, стартував 2 раунд кваліфікації Ліги конференцій-2024/25 з футболу.

У трьох протистояннях відбулись перші матчі. Зокрема, Діфферданж з Люксембургу переміг казахський Ордабаси, а Віртус із Сан-Маріно зіграв внічию з естонською Флорою.

Ліга конференцій-2024/25
2 кваліфікаційний раунд
Перші матчі, 23 липня

Діфферданж (Люксембург) — Ордабаси (Казахстан) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 37 Жоржиньо

Віртус (Сан-Маріно) — Флора (Естонія) 0:0

Баллкані (Косово) Хамрун (Мальта) 0:0

Нагадаємо, у кваліфікації ЛК також бере участь житомирське Полісся. Команда зіграє у другому раунді проти словенської Олімпії. Матч відбудеться 25 липня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Віртус Ліга конференцій Ордабаси Флора

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