Шериф поступився Ельфсборгу, Рапід знищив Віслу у кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні, 1 серпня, відбулися матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи-2024.

Ліга Європи-2024/2025 — Кваліфікація

2 етап, матчі-відповіді

1 серпня

Ельфсборг — Шериф 2:0 (1:0)

(перший матч 1:0)

Голи: 1:0 - 1 Абдуллай, 2:0 - 73 Байду

Сількеборг — Мольде 3:2 (1:1)

(перший матч 1:3)

Голи: 1:0 - 3 Адамсен (пен), 1:1 - 22 Брейвік, 2:1 - 57 Адамсен, 2:2 - 81 Кааса, 3:2 - 88 Бакіз

Маккабі Петах-Тіква — Брага 0:5 (0:3)

(перший матч 0:2)

Голи: 0:1 - 29 Марін, 0:2 - 41 Фернандес, 0:3 - 45+4 Салазар, 0:4 - 62 Галабов (автогол), 0:5 - 90+1 Ель Уаззані

Трабзонспор — Ружомберок 1:0 (0:0)

(перший матч 2:0)

Гол: 1:0 - 65 Дрегуш

Ботєв — Панатінаїкос 0:4 (0:3)

(перший матч 1:2)

Голи: 0:1 - 6 Єремеєфф, 0:2 - 34 Уджа (автогол), 0:3 - 45+2 Джурічич, 0:4 - 50 Єремеєфф

Рієка — Корвінул 1:0 (1:0)

(перший матч 0:0)

Гол: 1:0 - 12 Петрович

Серкль Брюгге — Кілмарнок 1:0 (1:0)

(перший матч 1:1)

Гол: 1:0 - 21 Сомерс

Войводина — Аякс 1:3 (0:0)

(перший матч 0:1)

Голи: 0:1 - 53 Шутало, 1:1 - 59 Ніколич, 1:2 - 85 Хато, 1:3 - 90+2 Траоре

Рапід Відень — Вісла Краків 6:1 (5:0)

Голи: 1:0 - 6 Бургшталлер, 2:0 - 24 Бельо, 3:0 - 30 Бургшталлер, 4:0 - 35 Бургшталлер, 5:0 - 45 Ро Яо с, 6:0 - 79 Ланг, 6:1 - 80 Родадо

Нагадаємо, у кваліфікації Ліги Європи також бере участь криворізький Кривбас. Він розпочне свій шлях у третьому етапі ЛЄ та зіграє проти чеської Вікторії.