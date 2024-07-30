Баллкані пройшов Хамрун, Декич вибив Динамо Батумі у 2 раунді кваліфікації ЛК

Сьогодні, 30 липня, відбулися 5 матчів-відповідей другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація

2 етап, матчі-відповіді

30 липня

Дріта (Косово) — Брейдаблік (Ісландія) 1:0 (0:0)

Перший матч: 2:1

Пюнік Єреван (Вірменія) — Струна (Північна Македонія) 3:1 (2:1)

Перший матч: 1:2

Флора (Естонія) — Віртус (Сан-Марино) 2:2, після овертаймів 5:2 (1:0)

Перший матч: 0:0

Хамрун (Мальта) — Баллкані (Косово) 0:2 (0:0)

Перший матч: 0:0

Дедич (Чорногорія) — Динамо Батумі (Грузія) 0:0

Перший матч: 2:0

Нагадаємо, у четвер, 1 липня Полісся Житомир зіграє матч-відповідь проти Олімпії Любляни. У першому поєдинку переміг словенський клуб з рахунком 2:0.

Своєю чергою СК Дніпро-1 отримав дві технічні поразки за матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Академії Пушкаша.