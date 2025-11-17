Колос-2 декласував Гірник-Спорт, Локомотив поступився Олександрії-2 у 19 турі Другої ліги
Сьогодні, 17 листопада, відбулися матчі 19-го туру Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.
Друга команда Колоса вдома розгромила Гірник-Спорт, забивши у ворота суперників вісім м'ячів. Нива-2 завдяки хеттрику 19-річного Владислава Мендрука розтрощила Реал-Фарму, а столичний Локомотив поступився Олександрії-2
Чемпіонат України – Друга ліга
19 тур, 17 листопада
Колос-2 – Гірник-Спорт 8:1 (3:1)
Голи: 1:0 – 1 Старгородський, 2:0 – 19 Любко, 3:0 – 32 Колесник, 3:1 – Козак (пен), 4:1 – 63 Василець, 5:1 – 70 Любко, 6:1 – 72 Хруль, 7:1 – 77 Ластовка, 8:1 – 86 Ластовка
Локомотив Київ – Олександрія-2 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 14 Головатенко, 1:1 – 38 Кремчанин (пен), 1:2 – 66 Черниш
Нива-2 Тернопіль – Реал-Фарма 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 18 Мендрук, 2:0 – 33 Крамарчук, 3:0 – 64 Мендрук, 4:0 – 80 Мендрук
Нагадаємо, напередодні Лісне вдруге проігнорувала офіційний матч чемпіонату України, через що буде знята зі змагань у Другій лізі.