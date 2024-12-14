Аталанта здолала Кальярі та зміцнила лідерство у Серії А

Сьогодні, 14 грудня, продовжився 16 тур італійської Серії А.

У стартовому матчі ігрового дня Аталанта на виїзді обіграла Кальярі. Єдиний гол в активі 25-річного півзахисника Ніколо Дзаньоло.

Перемога дозволила Аталанті з 37 балами зміцнити лідерство у турнірній таблиці Серії А.

Чемпіонат Італії – Серія А

16 тур, 14 груднях

Кальярі – Аталанта 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 66 Дзаньоло

Сьогодні відбудеться ще два матчі:

19:00 Удінезе – Наполі

21:45 Ювентус – Венеція

Напередодні Торіно мінімально переміг Емполі. Гра завершилась з рахунком 1:0.