Аталанта здолала Кальярі та зміцнила лідерство у Серії А
Сьогодні, 14 грудня, продовжився 16 тур італійської Серії А.
У стартовому матчі ігрового дня Аталанта на виїзді обіграла Кальярі. Єдиний гол в активі 25-річного півзахисника Ніколо Дзаньоло.
Перемога дозволила Аталанті з 37 балами зміцнити лідерство у турнірній таблиці Серії А.
Чемпіонат Італії – Серія А
16 тур, 14 груднях
Кальярі – Аталанта 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 66 Дзаньоло
Сьогодні відбудеться ще два матчі:
19:00 Удінезе – Наполі
21:45 Ювентус – Венеція
Напередодні Торіно мінімально переміг Емполі. Гра завершилась з рахунком 1:0.