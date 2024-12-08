Вольфсбург обіграв Майнц у грі з сімома голами, Гоффенгайм та Майнц поділили очки: результати 13 туру Бундесліги

У неділю, 8 грудня, програму 13 туру німецької Бундесліги закривали два матчі.

Перша гра вечора порадувала вболівальників одразу сімома голами. Майнц тричі виходив уперед у поєдинку з Вольфсбургом, але саме "вовки" здобули перемогу, вирвавши її у доданий час.

Останній матч туру був не таким результативним. Гоффенгайм та Фрайбург відзначилися по одному разу та в підсумку зіграли внічию 1:1.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

13 тур, 8 грудня

Вольфсбург – Майнц 4:3 (1:2)

Голи: 0:1 – Небель 11, 1:1 – Амура 19, 1:2 – Буркгардт 39, 2:2 – Томас 58, 2:3 – Небель 66, 3:3 – Вінд 84, 4:3 – Вінд 90+4.

Гоффенгайм – Фрайбург 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Гінтер 68, 1:1 – Бішоф 73.

Нагадаємо, що днем раніше Баварія обіграла Гайденгайм, який став останньою перевіркою "ротен" перед поєдинком з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

Але там команда Венсана Компані втратила одразу кількох гравців, які пропустят гру з "гірниками".