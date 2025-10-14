Вікторія розгромила Металург, Агробізнес здолав Фенікс-Маріуполь в 11 турі Першої ліги

У вівторок, 14 жовтня, відбулось два матчі у межах 11 туру Першої ліги України з футболу.

Вікторія у домашньому поєдинку обіграла Металург. Дублем відзначився Станіслав Шарай, ще один гол в активі Максима Євпака.

В іншій зустрічі Агробізнес переграв Фенікс-Маріуполь завдяки автоголу Романа Білого.

Чемпіонат України – Перша ліга

11 тур, 14 жовтня

Вікторія – Металург 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 60 Євпак, 2:0 – 75 Шарай, 3:0 – 79 Шарай

Агробізнес – Фенікс-Маріуполь 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 41 Білий (автогол)

Нагадаємо, напередодні Чорноморець втратив бали у грі з Прикарпаттям, а Лівий берег здолав Ворсклу.