Вікторія розгромила Металург, Агробізнес здолав Фенікс-Маріуполь в 11 турі Першої ліги
У вівторок, 14 жовтня, відбулось два матчі у межах 11 туру Першої ліги України з футболу.
Вікторія у домашньому поєдинку обіграла Металург. Дублем відзначився Станіслав Шарай, ще один гол в активі Максима Євпака.
В іншій зустрічі Агробізнес переграв Фенікс-Маріуполь завдяки автоголу Романа Білого.
Чемпіонат України – Перша ліга
11 тур, 14 жовтня
Вікторія – Металург 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 60 Євпак, 2:0 – 75 Шарай, 3:0 – 79 Шарай
Агробізнес – Фенікс-Маріуполь 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 41 Білий (автогол)
Нагадаємо, напередодні Чорноморець втратив бали у грі з Прикарпаттям, а Лівий берег здолав Ворсклу.