Шериф у серії пенальті переграв Зіру у кваліфікації Ліги Європи

Відбулися матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду відбору до групового етапу Ліги Європи сезону-2024/2025.

Ліга Європи-2024/2025 — Кваліфікація

1 етап, матчі-відповіді

18 липня

Ллапі (Косово) — Вісла (Польща) 1:2 (0:0)

(результат першого матчу 0:2)

Голи: 0:1 - 58 Родадо, 1:1 - 74 Тахірі, 1:2 - 90 Кіакос

Тобол (Казахстан) — Ружомберок (Словакія) 1:0 (1:0)

(результат першого матчу 2:5)

Гол: 1:0 - 8 Ель-Мессауді

Зіра (Азербайджан) — Шериф (Молдова) 1:2 (по пенальті 4:5)

(результат першого матчу 1:0)

Голи: 1:0 - 5 Рафаель, 1:1 - 54 Алач, 1:2 - 77 Яде

Пафос (Кіпр) — Ельфсборг (Швеція) 2:5 (2:1)

(результат першого матчу 0:3)

Голи: 0:1 - 23 Ума, 1:1 - 25 Гольмен, 2:1 - 43 Драгомір, 2:2 - 47 Байду, 2:3 - 48 Бальдурссон, 2:4 - 58 Абдуллай, 2:5 - 85 Зенелі

Корвінул (Румунуія) — Пакш (Угорщина) 0:2 (0:0)

(результат першого матчу 4:0)

Голи: 0:1 - 79 Кенівеш, 0:2 - 90 Беде

Марибор (Словенія) — Ботев (Болгарія) 2:2 (1:0)

(результат першого матчу 1:2

Голи: 1:0 - 13 Репас, 1:1 - 48 Нвачукву, 1:2 - 60 Уджа, 2:2 - 80 Бегре

Нагадаємо, у кваліфікації Ліги Європи також бере участь криворізький Кривбас. Він розпочне свій шлях у третьому етапі ЛЄ. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 22 липня.