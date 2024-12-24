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Суд відправив за ґрати чотирьох вболівальників через зіткнення на матчі Аякса у Лізі Європи

Володимир Максименко — 24 грудня 2024, 18:35
Суд відправив за ґрати чотирьох вболівальників через зіткнення на матчі Аякса у Лізі Європи
Заворушення перед матчем Аякс - Маккабі Тель-Авів
ESPN

У вівторок, 24 грудня, окружний суд Амстердаму виніс рішення щодо п'яти фанатів, які звинувачувались у вчиненні заворушень на матчі Ліги Європи між Аяксом та Маккабі Тель-Авів.

Про це повідомляє ESPN.

В результаті зіткнень, п'ятеро людей опинились у лікарні, а понад 20 учасників бійки отримали різного ступеня травми.

У підсумку, одного з підсудних суд відправив за ґрати на шість місяців, ще одного на два з половиною місяці, а ще двоє учасників бійки проведуть за решіткою один місяць.

Ще один звинувачуваний отримав вирок у 100 годин виправних робіт.

Зазначимо, що бійка сталась на підґрунті пропалестинської ходи напередодні матчу, яку влада Амстердама не схвалювала.

Усі п'ятеро звинувачуваних є громадянами Нідерландів.

Нагадаємо, раніше Аякс презентував нову емблему команди.

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