Суд відправив за ґрати чотирьох вболівальників через зіткнення на матчі Аякса у Лізі Європи

У вівторок, 24 грудня, окружний суд Амстердаму виніс рішення щодо п'яти фанатів, які звинувачувались у вчиненні заворушень на матчі Ліги Європи між Аяксом та Маккабі Тель-Авів.

Про це повідомляє ESPN.

В результаті зіткнень, п'ятеро людей опинились у лікарні, а понад 20 учасників бійки отримали різного ступеня травми.

У підсумку, одного з підсудних суд відправив за ґрати на шість місяців, ще одного на два з половиною місяці, а ще двоє учасників бійки проведуть за решіткою один місяць.

Ще один звинувачуваний отримав вирок у 100 годин виправних робіт.

Зазначимо, що бійка сталась на підґрунті пропалестинської ходи напередодні матчу, яку влада Амстердама не схвалювала.

Усі п'ятеро звинувачуваних є громадянами Нідерландів.

Нагадаємо, раніше Аякс презентував нову емблему команди.