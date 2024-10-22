Найкращий секс у житті: відомий репер оголосив про стосунки із дружиною скандального форварда

У стосунках між футболістом Галатасарая Мауро Ікарді та його колишньою дружиною Вандою Нарою з'явилася третя дійова особа.

Нещодавно відомий аргентинський репер L-Gante публічно оголосив про стосунки із коханою форварда турецького клубу. Музикант вирішив навіть додати вогню подробицями про інтимні стосунки пари. 24-річний співак заявив, що має зараз "найкращий секс у житті".

LE DIJO DE TODO 😱💥 La conductora de Bake Off se refirió a las declaraciones que el cantante hizo en el programa de Susana Giménez



Mira el video completo: https://t.co/NI9sTk6mTb#WandaNara #Lgante #MauroIcardi pic.twitter.com/iUzkw92Yv1 — Paparazzi (@PaparazziRevis) October 15, 2024

Ймовірно, такі деталі та ситуація в цілому не сподобалася самій Ванді, що змусило її втрутитися та висловити свою позицію.

"Між нами ніколи нічого не було, у нас ніколи не було сексу. Ми друзі і працюємо разом, але між нами ніколи не було нічого сентиментального", – йдеться у заяві моделі.

Нагадаємо, що влітку Нара та Ікарді знову розійшлися. Причини цього рішення ніхто з пари не називав, але аргентинка зробила відповідний допис у соцмережах.

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До цього Мауро, ймовірно, мав коханку на стороні, через що у 2022 році подружжя розходилося на тривалий термін. Тоді футболіст зробив усе можливо, аби відродити стосунки.