Найкращий секс у житті: відомий репер оголосив про стосунки із дружиною скандального форварда
У стосунках між футболістом Галатасарая Мауро Ікарді та його колишньою дружиною Вандою Нарою з'явилася третя дійова особа.
Нещодавно відомий аргентинський репер L-Gante публічно оголосив про стосунки із коханою форварда турецького клубу. Музикант вирішив навіть додати вогню подробицями про інтимні стосунки пари. 24-річний співак заявив, що має зараз "найкращий секс у житті".
Ймовірно, такі деталі та ситуація в цілому не сподобалася самій Ванді, що змусило її втрутитися та висловити свою позицію.
"Між нами ніколи нічого не було, у нас ніколи не було сексу. Ми друзі і працюємо разом, але між нами ніколи не було нічого сентиментального", – йдеться у заяві моделі.
Нагадаємо, що влітку Нара та Ікарді знову розійшлися. Причини цього рішення ніхто з пари не називав, але аргентинка зробила відповідний допис у соцмережах.
До цього Мауро, ймовірно, мав коханку на стороні, через що у 2022 році подружжя розходилося на тривалий термін. Тоді футболіст зробив усе можливо, аби відродити стосунки.