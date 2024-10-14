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Джерело назвало стан готовності Луніна до матчу 10 туру Ла Ліги

Андрій Яросименко — 14 жовтня, 13:52
Джерело назвало стан готовності Луніна до матчу 10 туру Ла Ліги
Андрій Лунін
Getty images

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін має невелике пошкодження перед матчем 19 туру іспанської Ла Ліги проти Сельти.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, наразі з мікропошкодженнями до матчу готуються Едер Мілітао та Лунін. Натомість Вінісіус Жуніор, Кіліан Мбаппе та конкурент українця Тібо Куртуа повністю готові до майбутнього протистояння, яке відбудеться 19 жовтня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у матчі 8-го туру Ла Ліги з Атлетико Куртуа отримав травму абдуктора лівої ноги. Повідомлялось, що він відновиться до першого матчу після міжнародної перерви.

Травма бельгійця дозволила Луніну отримати ігровий час в матчі з Ліллем в Лізі чемпіонів і зустрічі з Вільярреалом в чемпіонаті.

Пізніше другий номер Реала вибув через вірусну інфекцію, тому не зіграє за збірну України у жовтневих матчах Ліги націй.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Сельта Тібо Куртуа

Андрій Лунін

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