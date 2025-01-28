Рекордне придбання Полісся може невдовзі покинути клуб

Венесуельський нападник Полісся Луїфер Ернандес близький до того, щоб перейти Вінотінто.

Про це повідомляє журналіст Маріо Альберто Санчес.

За його інформацією, Ернандес виступатиме за клуб на правах оренди. Вінотінто минулого сезону виступав у Першій лізі Еквадору, проте у підсумку підвищився у класі, тож гратиме в еліті.

¡MÁS VINOTINTO QUE NUNCA!



El atacante Luifer Hernández de Academia Puerto Cabello está cerca de irse cedido al Vinotinto FC de la Primera División de Ecuador en donde también está Christian Larotonda.



El último año estuvo cedido en el FC Polissya de Ucrania. pic.twitter.com/FnAUWk7JUk — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) January 28, 2025

Луїфер перейшов у Полісся весною 2024 року. За цей час він зіграв 20 матчів, та записав до свого активу 5 голів. За інформацією Тransfermarkt, нападник обійшовся клубу в 1 мільйон євро.

Це є клубним рекордом. Нещодавно "вовки" повторили його, витративши таку ж суму на уругвайського форварда Факундо Батісту.

Топ-5 найдорожчих трансферів Полісся

Луїфер Ернандес – 1 000 000 євро (Пуерто Кабельо); Факундо Батіста – 1 000 000 євро (Некакса); Таллес Коста – 1 000 000 євро (Сан-Паулу); Георгі Майсурадзе – 950 000 євро (Динамо Тбілісі); Едуард Сарапій – 800 000 євро (СК Дніпро-1).

Нагадаємо, раніше до житомирського клубу доєднався атакувальний півзахисник Хапоеля Бер-Шеви Томер Йосефі та колишній півзахисник Динамо Київ Олександр Андрієвський.