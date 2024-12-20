Перспективний українець та легіонери. Хто на вихід з УПЛ у зимове трансферне вікно

Вища ліга української першості пішла у заплановану відпустку, а це означає, що саме час поговорити про рідну Прем'єр-лігу в іншому ракурсі. Тому, що викликає не менший інтерес, ніж матчі з офіційним статусом.

Чемпіон продовжує підбивати підсумки першої частини сезону, й після розмови про головні відкриття пропонує ознайомитися з тими, хто перебуває у фокусі уваги потенційних переходів. Починаючи вже з 1 січня, наведені нижче футболісти можуть круто змінити свою кар'єру.

Безерра

Незважаючи на те, що олександрійський Хуан Альвіна не потрапив у нашу символічну збірну (конкуренти по позиції все ж вразили більше), бразилець, який свого часу міг потрапити до тоді ще живого та амбітного Дніпра-1, став одним із тих, хто за останні майже півроку приємно здивував. Ба, навіть більше – Безерра розкрив свій талант вже в умовах підвищеної уваги до своєї персони, адже не тільки "агрономи" як команда, а й сам технічний латиноамериканець, швидко стали тими, до кого ставлення та налаштування змінилися.

ФК Олександрія

Крім високого рівня техніки та дриблінгу, Безерра виділяється баченням гри. Саме тому до своїх 4 голів він уже додав 4 результативні передачі. З початку сезону Хуан Альвіна подорожчав щонайменше до більш як 1,5 мільйони євро. Відштовхуватися від такої суми змушує інформація, згідно якої Олександрія відмовилася продавати бразильця у Аль-Ахлі перед закриттям лінього трансферного вікна саме за такі гроші.

Джордан

Євген Геллер – людина, яка давно навчилася мати зі своїх футболістів максимальний зиск. І навіть зараз, коли Зоря далека від статусу команди, що претендує на потрапляння у єврокубки, в його клубі виконавці, до яких мають інтерес на ринку, є. І перший, хто очолює такий "список", грає у центрі захисту.

ФК Зоря

Другий бразилець у нашому хіт-параді був викуплений луганцями в попереднього клубу перед початком сезону. За неофіційною інформацією, Зорі Джордан обійшовся у 400 тисяч євро. Сьогодні Андерсон да Сілва Кордейро коштує щонайменше удвічі більше. Джордан – це високий клас у грі на другому поверсі, а також пристойний рівень у виборі позиції та читанні гри. Крім того, цей 25-річний хлопець вдало підключається до атак, і записав у свій актив уже 2 голи з початку сезону.

Іван Дібанго

Захисник Кривбасу – не з тих, хто може першу частину сезону записати собі в актив. Лише 12 матчів, лише 2 результативні передачі – і це в усіх турнірах. Втім, причина спаду в показниках об'єктивна. Дібанго пропустив майже 2 місяці через серйозне пошкодження, що на виступах вже й після відновлення не позначитися не могло.

ФК Кривбас

Однак у випадку з цим хлопцем треба розуміти важливу річ. Навіть у своєму нинішньому стані Дібанго залишається чи не найсильнішим лівим захисником УПЛ, тож запасу міцності йому вистачає, щоб тримати гарний рівень і за нинішніх обставин. Чутки про можливу втрату не одного футболіста, які визначають обличчя Кривбасу Юрія Вернидуба, циркулюють давно. І раніше чи пізніше, та заробити на ключових виконавцях у Кривому Розі захочуть.

Даніель Соса

Інша помітна персона у складі Кривбасу – футболіст збірної Нігеру. Після продажу Прінса Аду Соса поступово став чи не основною опцією Вернидуба на вістрі атаки. Так, нинішні показники Даніеля не вражають, адже 2+4 за системою "гол+пас" для центрфорварда – мало не ніщо, але його роль у побудовах переможця мадридського Реалу має специфічні особливості.

ФК Кривбас

Завданням Соси, який частіше є "фальшивим" №9, є відволікання захисників на свою персону, тоді як партнери на чолі з, у першу чергу Єгором Твердохлібом та Хрвойє Іличем, мають зусилля партнерів біля воріт суперників завершувати. З такою ношею Соса справляється настільки непогано, що точно може розраховувати на пропозиції тих роботодавців, які здатні йому запропонувати кращі умови, ніж "біло-червоно-чорні".

Луіфер Ернандес

З призначенням на посаду головного тренера Полісся Імада Ашура не один футболіст, який вважався провідною фігурою у складі "вовків" у минулому сезоні, відійшов на другий план. Серед них – герой матчу, завдяки якому житомирці отримали першу в історії клубу перепустку у єврокубки. У травні колумбієць Луіфер Ернандес забив Шахтарю. Сьогодні ж він – навіть не друга опція на вістрі атаки команди.

ФК Полісся

Ашур надає перевагу іншим футболістам, а нападник, за якого менше року тому житомирці заплатили 1 мільйон євро, провів у матчах УПЛ лише 417 хвилин. Такий стан речей не може задовольняти ні самого футболіста, ні клуб, який крім солідної трансферної вартості нагородив гравця ще й непоганою зарплатнею. Тож сценарій, згідно якого шляхи колумбійця та Полісся розійдуться вже цієї зими, більш ніж вірогідний.

Олексій Сич

Львівський Рух залишається не тільки наймолодшою, а й командою, в якій вистачає футболістів із українським паспортом, здатних суттєво додати вже найближчим часом. Та один із таких гравців заявив про себе вже у першій частині сезону, й може сподіватися на підвищений інтерес до своєї персони ще перед відновленням змагань.

ФК Рух

Правий захисник "жовто-чорних" засвітився на Олімпіаді й навіть устиг дебютувати в складі головної команди країни в переможному матчі з Албанією. Такий проміжний підсумок зусиль Сича невипадковий. Олексій дійсно зробив суттєвий крок уперед в своїй грі. 23-річний бек додав у розумінні намірів візаві й краще читає плани суперника у грі в один. Крім того, тепер Сич якісніше підтримує атаку, й при цьому не забуває повертатися "додому" – розривів та провалів на його фланзі мінімум. І якщо чутки про київське Динамо, яке нібито має Сича за 1-2 варіант в історії підсилення відповідної позиції, не стануть реальністю, Олексій може сподіватися на увагу і з-за кордону. Досвід перебування в клубі чемпіонату Бельгії в нього уже є.