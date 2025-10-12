Ребров – про матч з Азербайджаном: Підтримка українців нам дуже важлива

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про інтерес уболівальників до майбутнього товариського матчу національної команди.

Його слова передає кореспондент "Чемпіона" Владислав Дудка.

На поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу-2026 між збірними України та Азербайджану, який відбудеться у Кракові продано 26 тисяч квитків.

"Підтримка українців нам дуже важлива. Також вдячні Польщі, що ми можемо тут грати – дуже гарні умови. Сподіваюсь, що і чимало поляків прийде нас підтримати", – сказав Ребров.

Збірна України готується до четвертого поєдинку в рамках кваліфікації до ЧС-2026 проти Азербайджану, який відбудеться 13 жовтня о 21:45 у Польщі.

Раніше Ребров заявив, що у завтрашньому поєдинку проти Азербайджану буде зовсім інша гра, ніж у першому матчі.