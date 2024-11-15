Ребров: Впевнений, що збірна Грузії буде більш агресивною
Головний тренер збірної України Сергій Ребров очікує від команди Грузії більш агресивної гри в порівнянні з першим матчем команд у Лізі націй.
Про це тренер розповів на пресконференції.
"Віллі Саньоль від своєї команди хоче побачити значно більше агресії, чи потрібно щось змінювати у грі національної команди України? Це різні ігри, ми готуємо до гри, як і наші суперник. Вважаємо, що у них буде велика підтримка завтра.
Я впевнений, що збірна Грузії буде більш агресивною, проте у нас є свій план на гру, який ми маємо виконувати", – розповів Ребров.
Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Поєдинок 3 туру завершився перемогою українців (1:0). Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.