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Ребров: Впевнений, що збірна Грузії буде більш агресивною

Олександр Булава — 15 листопада 2024, 16:53
Ребров: Впевнений, що збірна Грузії буде більш агресивною
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров очікує від команди Грузії більш агресивної гри в порівнянні з першим матчем команд у Лізі націй.

Про це тренер розповів на пресконференції.

"Віллі Саньоль від своєї команди хоче побачити значно більше агресії, чи потрібно щось змінювати у грі національної команди України? Це різні ігри, ми готуємо до гри, як і наші суперник. Вважаємо, що у них буде велика підтримка завтра.

Я впевнений, що збірна Грузії буде більш агресивною, проте у нас є свій план на гру, який ми маємо виконувати", – розповів Ребров.

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Поєдинок 3 туру завершився перемогою українців (1:0). Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.

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