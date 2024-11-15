Ребров: Впевнений, що збірна Грузії буде більш агресивною

Головний тренер збірної України Сергій Ребров очікує від команди Грузії більш агресивної гри в порівнянні з першим матчем команд у Лізі націй.

Про це тренер розповів на пресконференції.

"Віллі Саньоль від своєї команди хоче побачити значно більше агресії, чи потрібно щось змінювати у грі національної команди України? Це різні ігри, ми готуємо до гри, як і наші суперник. Вважаємо, що у них буде велика підтримка завтра.

Я впевнений, що збірна Грузії буде більш агресивною, проте у нас є свій план на гру, який ми маємо виконувати", – розповів Ребров.