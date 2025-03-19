Потрібно працювати на максимумі: Ребров – про матч зі збірною Бельгії
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив зміну наставника у команди Бельгії перед матчем плейоф Ліги націй.
Про це наставник "синьо-жовтих" розповів на пресконференції перед матчем зі збірною Бельгії.
"Чи було важко підготуватися до суперника, який змінив головного тренера перед матчами з Україною? Збірна Бельгії збалансована команда, дуже великий вибір гравців.
Важко готуватися, оскільки не знаєш – хто вийде на конкретній позиції. Багато гравців, висока конкуренція. Подивимось.
Я не думаю, що сильно зміниться схема гри цієї команди з цим тренером. Ми аналізували, як він працював раніше. Але дуже важливо, що покажемо ми. Якщо ми хочемо грати нарівні з таким суперником, потрібно працювати на максимумі, потрібно показувати футбол, який ми вимагаємо від гравців", – розповів Ребров.
Напередодні наставник збірної України підтвердив, що нападник Артем Довбик має високу температуру та через це пропустив тренування.
Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.
Раніше визначилась суддівська бригада на перший матч між командою Реброва та Бельгією.
Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.