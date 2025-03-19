Потрібно працювати на максимумі: Ребров – про матч зі збірною Бельгії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив зміну наставника у команди Бельгії перед матчем плейоф Ліги націй.

Про це наставник "синьо-жовтих" розповів на пресконференції перед матчем зі збірною Бельгії.

"Чи було важко підготуватися до суперника, який змінив головного тренера перед матчами з Україною? Збірна Бельгії збалансована команда, дуже великий вибір гравців.

Важко готуватися, оскільки не знаєш – хто вийде на конкретній позиції. Багато гравців, висока конкуренція. Подивимось.

Я не думаю, що сильно зміниться схема гри цієї команди з цим тренером. Ми аналізували, як він працював раніше. Але дуже важливо, що покажемо ми. Якщо ми хочемо грати нарівні з таким суперником, потрібно працювати на максимумі, потрібно показувати футбол, який ми вимагаємо від гравців", – розповів Ребров.