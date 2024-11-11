Справжнє відкриття: Ребров поділився враженнями від гри Калюжного за збірну
Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився враженнями від гри півзахисника Олександрії Івана Калюжного за національну команду, назвавши гравця справжнім відкриттям.
Про це Ребров сказав у інтерв’ю YouTube-каналу "Пряма червона".
"Іван Калюжний – це справжнє відкриття. Він показує дуже хорошу гру та бажання. Його робота є прикладом для інших футболістів. Це приклад тієї збалансованості, яка має бути у кожного футболіста. Тому Іван дійсно показав, що він хоче і може.
Однозначно він заслуговує на всю інформаційну похвалу, яка була в медіа. Це все не випадково. Тим більше, приклад Калюжного – це те, що у збірній дійсно переглядають усіх можливих кандидатів. У всіх є шанс", – сказав Ребров.
Нагадаємо, Калюжний дебютував за збірну України, вийшовши у стартовому складі на переможний матч проти Грузії. За кілька днів після того 26-річний опорник зіграв і проти Чехії – вийшов на заміну замість Тараса Степаненка. Після гри вболівальники визнали його та Анатолія Трубіна "Левом матчу".
В листопаді збірна України проведе два виїзні матчі Ліги націй. 16 листопада проти Грузії, а 19 листопада зіграє з Албанією.