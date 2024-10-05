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Ребров довикликав Буяльського та Калюжного у збірну, Бражко та Піхальонок не зіграють через травми

Олексій Мурзак — 5 жовтня, 21:33
Ребров довикликав Буяльського та Калюжного у збірну, Бражко та Піхальонок не зіграють через травми
Сергій Ребров
УАФ

Тренерський штаб збірної України довикликав півзахисника Динамо Віталія Буяльського та його колегу по амплуа з Олександрії Івана Калюжного.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Для Калюжного це перший виклик у головну команду країни.

Натомість, у зв’язку з ушкодженнями, футболісти Динамо Володимир Бражко та Олександр Піхальонок пропустять матчі збірної у жовтні.

Раніше повідомлялося, що останнє МРТ-обстеження показало, що капітан Шахтаря Тарас Степаненко вилетів щонайменше на 10 днів, тож пропустить матч 9 туру УПЛ проти ЛНЗ, а також обидва поєдинки збірної України в Лізі націй.

У Володимира Бражка діагностували проблеми з паховою зоною.

Віталій Буяльський Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Сергій Ребров Тарас Степаненко Олександр Піхальонок Володимир Бражко Іван Калюжний

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