Ребров довикликав Буяльського та Калюжного у збірну, Бражко та Піхальонок не зіграють через травми

Тренерський штаб збірної України довикликав півзахисника Динамо Віталія Буяльського та його колегу по амплуа з Олександрії Івана Калюжного.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Для Калюжного це перший виклик у головну команду країни.

Натомість, у зв’язку з ушкодженнями, футболісти Динамо Володимир Бражко та Олександр Піхальонок пропустять матчі збірної у жовтні.

Раніше повідомлялося, що останнє МРТ-обстеження показало, що капітан Шахтаря Тарас Степаненко вилетів щонайменше на 10 днів, тож пропустить матч 9 туру УПЛ проти ЛНЗ, а також обидва поєдинки збірної України в Лізі націй.

У Володимира Бражка діагностували проблеми з паховою зоною.