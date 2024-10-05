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Збірна України втратила ще двох гравців перед матчами Ліги націй – замість них довикликали лідера Олександрії

Ігор Чернявський — 5 жовтня, 20:17
Збірна України втратила ще двох гравців перед матчами Ліги націй – замість них довикликали лідера Олександрії
УАФ

Опорні півзахисники Тарас Степаненко та Володимир Бражко не допоможуть збірній України в матчах проти Грузії та Чехії.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, останнє МРТ-обстеження показало, що капітан Шахтаря вилетів щонайменше на 10 днів, тож Степаненко пропустить матч 9 туру УПЛ проти ЛНЗ, а також обидва поєдинки збірної України в Лізі націй.

У Володимира Бражка діагностували проблеми з паховою зоною. "ТаТоТаке" зазначає, що одним із гравців, якого довикличуть у національну команду замість опорників Динамо та Шахтаря стане Іван Калюжний з Олександрії.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Тарас Степаненко Володимир Бражко Іван Калюжний

Володимир Бражко

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