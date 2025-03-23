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Реал закрив трансфер захисника збірної Англії

Олександр Булава — 23 березня 2025, 21:17
Реал закрив трансфер захисника збірної Англії
Трент Александер-Арнольд
Getty Images

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд стане гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє Fichajes.

26-річний гравець погодився на перехід в кінці сезону, який відбудеться на правах вільного агента. Гравець підпише 4-річний контракт. Залишилось дочекатися офіційного представлення.

Трент є вихованцем Ліверпуля. За першу команду він грає з 2016 року. Transfermarkt оцінює ринкову вартість Александер-Арнольда в 75 млн євро.

Чинна угода між захисником та Ліверпулем розрахована до літа 2025 року. У поточному сезоні Трент зіграв 39 матчі у всіх турнірах, в яких віддав 7 асистів та відзначився 3 голами.

Раніше повідомлялося, що лідер оборони Реала близький до повернення після травми.

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