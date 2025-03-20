Лідер оборони Реала близький до повернення після травми
Дані Карвахаль
ФК Реал
Фланговий захисник мадридського Реала Дані Карвахаль розповів про своє відновлення після травми, яку він отримав восени 2024 року.
Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.
"Тепер, коли я розпочав роботу на полі, я почуваю себе неймовірно близьким до повернення. Ніколи не міг уявити, що індивідуальне тренування буде таким легким", – заявив Карвахаль.
Зазначимо, що 33-річний іспанець є вихованцем Реала, але дорослу кар'єру розпочав у Баєрі.
У 2013 році Дані повернувся до "вершкових" та став одним з символів команди.
Раніше нападник Вест Гема розповів, чи повернеться до футболу після страшної ДТП.