Реал визначився з майбутнім двох ветеранів клубу
Мадридський Реал найближчим часом оголосить підписання контрактів із півзахисниками Лукою Модричем і Лукасом Васкесом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 38-річний Модрич і 34-річний Васкес вже підписали нові угоди з клубом. Їх деталі не розголошуються.
У сезоні-2023/24 Лука відіграв 46 матчів за "вершкових". На його рахунку — 2 голи та 8 асистів. Хорват виступає за Реал з 2012 року.
Водночас Васкес є вихованцем мадридців та майже всю професійну кар’єру провів у Реалі (лише на сезон переходив у Еспаньол на правах оренди).
Нещодавно Модрич став найпіковішим автором забитого м'яча в історії Євро.