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Реал визначився з майбутнім двох ветеранів клубу

Олександр Булава — 1 липня, 09:57
Реал визначився з майбутнім двох ветеранів клубу

Мадридський Реал найближчим часом оголосить підписання контрактів із півзахисниками Лукою Модричем і Лукасом Васкесом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 38-річний Модрич і 34-річний Васкес вже підписали нові угоди з клубом. Їх деталі не розголошуються.

У сезоні-2023/24 Лука відіграв 46 матчів за "вершкових". На його рахунку — 2 голи та 8 асистів. Хорват виступає за Реал з 2012 року.

Водночас Васкес є вихованцем мадридців та майже всю професійну кар’єру провів у Реалі (лише на сезон переходив у Еспаньол на правах оренди).

Нещодавно Модрич став найпіковішим автором забитого м'яча в історії Євро.

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