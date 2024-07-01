Реал визначився з майбутнім двох ветеранів клубу

Мадридський Реал найближчим часом оголосить підписання контрактів із півзахисниками Лукою Модричем і Лукасом Васкесом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 38-річний Модрич і 34-річний Васкес вже підписали нові угоди з клубом. Їх деталі не розголошуються.

У сезоні-2023/24 Лука відіграв 46 матчів за "вершкових". На його рахунку — 2 голи та 8 асистів. Хорват виступає за Реал з 2012 року.

Водночас Васкес є вихованцем мадридців та майже всю професійну кар’єру провів у Реалі (лише на сезон переходив у Еспаньол на правах оренди).

🚨⚪️ Real Madrid are set to confirm new contract for Luka Modric and Lucas Vazquez, all sealed for both of them.



Club statement to follow, Modric and Vazquez are both staying. pic.twitter.com/JQR5ByFpTw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024

Нещодавно Модрич став найпіковішим автором забитого м'яча в історії Євро.